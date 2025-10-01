Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα κύρια προβλήματα των νοικοκυριών με τους καταναλωτές, στην Ευρώπη, να πληρώνουν σαφώς περισσότερα για τα ψώνια τους σε σύγκριση με την προ Covid εποχή.

Το γεγονός αυτό, αν και ο γενικός πληθωρισμός έχει επιστρέψει στο στόχο του 2% της ΕΚΤ σε πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου (σ.σ. όχι στην Ελλάδα), προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Στη χώρα μας, το κόστος των τροφίμων, αυξήθηκε κατά 2,20% τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει εκτοξευθεί κατά 30%, γεγονός που καθιστά την ακρίβεια το κυρίαρχο -και άλυτο- πρόβλημα των πολιτών.

Πληθωρισμός στα τρόφιμα σε επίπεδα ρεκόρ

Στη ευρωζώνη ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ άνω του 15% και έχει χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, παραμένοντας σήμερα στο 3,2% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Αυγούστου 2025.

διαβάστε το ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ