Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σχετικά με το ζήτημα της προτεινόμενης μετατροπής της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο. Σύμφωνα ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Μήλης στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Μανιάτη, η αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ύστερα από σχετική απόφαση, ζητά την ακύρωση του σχεδίου, τονίζοντας ότι η γραμμή πρέπει να αξιοποιηθεί για τον αρχικό της σκοπό, δηλαδή για τη σιδηροδρομική μεταφορά.

Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που από τη πρώτη στιγμή έφερε το θέμα στην επικαιρότητα

“Ακυρώνεται ο ποδηλατόδρομος στη σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου!

Πριν λίγο, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Νίκος Μήλης, με ενημέρωσε ότι η Αντιπροσωπεία πήρε απόφαση με την οποία ζητείται:

1. Η σιδηροδρομική γραμμή να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε και δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά. Δηλαδή για μεταφορικό έργο.

2. Να τεθεί ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης η λειτουργία της γραμμής.

3. Να εξεταστεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ο τρόπος διευκρίνισης και δέσμευσης ότι η προμελέτη δε θα αφορά τη μετατροπή της γραμμής σε κάτι διαφορετικό από την πραγματική της λειτουργία και θα αφορά σε παράλληλη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε τμήματα που το ανάγλυφο του εδάφους και οι πραγματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Διαφορετικά, να ακυρωθεί η προκήρυξη.”