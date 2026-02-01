Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Χόρεψε» στη βροχή με Παλάσιος και επέστρεψε στις νίκες στη Super League

Με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να κάνει μια ηγετική εμφάνιση, ο Λεβαδειακός επικράτησε με άνεση του Αστέρα Τρίπολης στη Βοιωτία (3-1) και επέστρεψε στις νίκες στη Super League. 6ο σερί ματς χωρίς νίκη οι Αρκάδες, που βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην 4η θέση με 38 βαθμούς και με διαφορά ασφαλείας από τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Παπαδόπουλου.

Λεβαδειακός και Αστέρας Τρίπολης μας έδωσαν ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, με καλό ρυθμό και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, στις δυο εστίες. Οι Βοιωτοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Αρκάδες έγιναν επικίνδυνοι σε αντεπιθέσεις.

Στο 12′ ο Κωστή έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο των φιλοξενούμενων. Στο 25′ ο Μπαρτόλο συνέκλινε, σούταρε εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα και έφυγε άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Λοντίγκιν έκανε τεράστια επέμβαση! Από εκτέλεση κόρνερ, ο Οκό έκανε πλασέ από το ένα μέτρο και ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε εντυπωσιακά.

Μέχρι το τέλος του 45λέπτου, ο Λεβαδειακός είχε την υπεροχή, είδε στο 43′ τον Παπαδόπουλο να διώχνει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βήχου, αλλά στο επόμενο λεπτό ήρθε το 1-0 των Βοιωτών. Σε φοβερή αντεπίθεση, ο Μπάλτσι πέρασε στον Παλάσιος αυτός βρήκε κάθετα τον Τσάπρα που τσίμπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον πορτιέρε του Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 1-0.

Με την έναρξη της επανάληψης, η βροχή άρχισε να πέφτει με μεγαλύτερη ένταση και ο Λεβαδειακός έφτασε στο 2-0. Στο 47′ και μετά κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Όζμπολτ έφυγε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, “έσπασε” στα δεξιά στον Παλάσιος που ευστόχησε για το 2-0.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ