Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: Δεύτερη σερί εντυπωσιακή νίκη για τους Αγρινιώτες, στην προτελευταία θέση οι Αρκάδες

Ο αναγεννημένος Παναιτωλικός έδωσε συνέχεια στην ανοδική του πορεία, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 3-1 στο Αγρίνιο για την 21η αγωνιστική της Super League.

Με φοβερά γκολ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της στη Super League και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Αντίθετη πορεία με τον Παναιτωλικό ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό σ’ ένα κρίσιμο αγώνα και παρέμεινε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το σκορ για τους Αγρινιώτες άνοιξε στο 19’ ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής, με τους Αρκάδες να απαντούν στο 44’ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναιτωλικός έκανε το 2-1 στο 64′ με τον Μπάτζι, ενώ ο Άλεξιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 81′.

Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (21/02, 17:00), ενώ για τον Αστέρα το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (21/02, 17:00).