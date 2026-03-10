Αλέξης Χαρίτσης από τη Βουλή: «Πήρατε μια δικογραφία που ζέχνει από διαφθορά και τη μετατρέψατε σε Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης»

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έκανε λόγο για «μαύρη κοινοβουλευτική σελίδα», υπογραμμίζοντας ότι «η Εξεταστική ξεκίνησε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και εξελίχθηκε σε μια διαδικασία που δεν αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά στη συγκάλυψη πολιτικών ευθυνών.

Όπως τόνισε, η συζήτηση για το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έρχεται να επιβεβαιώσει ότι «σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχιστεί αυτή η ντροπή», ενώ χαρακτήρισε τη συνολική διαδικασία ως κοινοβουλευτική παρωδία. Σημείωσε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να εμφανίσει την Εξεταστική ως «μια εκτενή κοινοβουλευτική διερεύνηση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», όμως στην πράξη η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να αποκλείσει κρίσιμους μάρτυρες και να αποφύγει κάθε ουσιαστική διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών της δικής της διακυβέρνησης.

Ο κ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Ιούλιο, να προσκομιστεί στο Κοινοβούλιο το σύνολο του ψηφιακού υλικού καταγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών, δηλαδή όλα τα DVD με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ως πρωτογενές αποδεικτικό υλικό. Όπως υπογράμμισε, το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε νέο υλικό με συνομιλίες που δεν είχαν αρχικά αξιολογηθεί ως σχετιζόμενες με την υπόθεση και τελικά διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Οικονομική Αστυνομία. «Ζητήσαμε τότε έκτακτη σύγκληση της Εξεταστικής και να μην κλείσει τις εργασίες της. Και πάλι άρνηση από τη γαλάζια πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα παραπλανητικό πόρισμα ότι δήθεν δεν αποδείχθηκε εμπλοκή υπουργών ή πολιτικών προσώπων. «Πήρατε μια δικογραφία που ζέχνει από τη γαλάζια διαφθορά και διαπλοκή και στήσατε μια Εξεταστική για να αμνηστεύσετε χωρίς ποινική διερεύνηση τους δύο υπουργούς σας», ανέφερε, προσθέτοντας πως το η διαδικασία είναι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».

Υπογράμμισε ότι: «Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Όσο κι αν προσπαθήσετε να πετάξετε τη μπάλα στην εξέδρα, στις διαχρονικές παθογένειες και στην τεχνική λύση, η πραγματικότητα είναι μία: Από το 2019 και μετά, τα βοσκοτόπια έφτασαν μέχρι την Αφρική και όσον αφορά τον αριθμό των αιγοπροβάτων γίναμε Αργεντινή!»

Ο κ. Χαρίτσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και για την επίκληση από την κυβέρνηση της ανάγκης αλλαγής του άρθρου 86 του Συντάγματος. «Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ, ένας μηχανισμός παραγωγής σκανδάλων και συγκάλυψης, ως υπέρμαχοι της αναθεώρησης του άρθρου 86. Ε νισάφι πια. Λίγη ντροπή!», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη ως τον «πρωθυπουργό της συγκάλυψης» και τονίζοντας ότι η πραγματική δοκιμασία της λογοδοσίας δεν είναι οι εξαγγελίες για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις, αλλά το τι κάνει η κυβέρνηση όταν οι υποθέσεις φτάνουν στη Βουλή.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία καταφεύγει ξανά στη γνωστή θεωρία του «όλοι μαζί τα φάγαμε», επιχειρώντας να διαχύσει τις ευθύνες ώστε τελικά να μην αποδοθούν πουθενά.

«Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα» είπε ο Αλ. Χαρίτσης και «η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα τελευταία χρόνια, με 175 υποθέσεις να διερευνώνται και με εκτιμώμενη ζημιά 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ». Όπως είπε, πρόκειται για «έναν ακόμα δημοσιονομικό χώρο που στερεί από τους πολίτες η κυβέρνηση της ΝΔ».

Όπως ανέφερε, η Εξεταστική, παρά τις μεθοδεύσεις και τα εμπόδια, επιβεβαίωσε τελικά αυτό που η Νέα Αριστερά έλεγε από την αρχή: «Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ένας οργανισμός που δυσλειτουργεί. Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντικατοπτρίζει «την ίδια τη δομή της εξουσίας επί Μητσοτάκη». Έναν «σκοτεινό μηχανισμό ελέγχου πόρων, διορισμών και ροής χρήματος που λειτουργεί για τη διατήρηση πολιτικής επιρροής». Και συνέχισε: «Δεν είναι απλή διοικητική παθογένεια. Είναι ένα δομημένο δίκτυο που, μεθοδικά και οργανωμένα, έστησε ένα σύστημα διανομής επιδοτήσεων που κατέληξε να λειτουργεί σαν πυραμίδα διαφθοράς. Και στην κορυφή της πυραμίδας είναι το ίδιο το Μαξίμου».

Τόνισε ότι «το κράτος-ΟΠΕΚΕΠΕ είναι όχημα για διάλυση του αγροτικού τομέα της χώρας», ενώ προειδοποίησε για νέο κύμα ακρίβειας, εξαιτίας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος στον πόλεμο που «άνοιξαν στη Μέση Ανατολή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζεται «ως πρόθυμος σύμμαχος», την ώρα που οι επιπτώσεις ήδη μεταφράζονται σε πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, των εφοδίων και των μεταφορών, άρα και σε ακριβότερη παραγωγή για τους αγρότες και ακριβότερα τρόφιμα για την κοινωνία.

«Ως γνήσιοι πατριδοκάπηλοι πουλάτε κάλπικο πατριωτισμό. Και για την Κύπρο και για την Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης και σημείωσε αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών ότι η κυβέρνηση πλέον δεν πείθει. «Έχετε χάσει πια οποιαδήποτε νομιμοποίηση να πείσετε, όλοι εσείς οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης, που αποτελέσατε στόχο παρακολούθησης από ένα παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό και δεν κάνατε ούτε μία μήνυση. Ο αρχηγός του στρατού στόχος, οι υπουργοί στόχος, η Εισαγγελέας της ΕΥΠ στόχος κατασκοπείας και δεν τρέχει κάστανο. Είναι –λέει– ιδιώτες. Και δεν ντρέπεστε που τα λέτε! Αλλά πουλάτε πατριωτισμό κατά τα άλλα».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ότι «είστε η χειρότερη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος. Σκάνδαλα, διαφθορά, καταστροφική εξωτερική πολιτική, μαριονέτες των μεγάλων συμφερόντων. Και για όλα αυτά, να είστε σίγουροι, τελικά θα λογοδοτήσετε».