Αλέξης Χαρίτσης «Να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Αλέξης Χαρίτσης, και βουλευτές του κόμματος, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής για τη στήριξη μικρών τοπικών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Όπως επισημαίνεται, οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές και οικονομικές πιέσεις, με μείωση πληθυσμού, αυξημένο μεταφορικό κόστος και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και χρηματοδότηση. Η διατήρηση μικρών τοπικών επιχειρήσεων, όπως καφενεία και παντοπωλεία, θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα μόνιμης κατοίκησης και την αποτροπή περαιτέρω ερημοποίησης της υπαίθρου, η οποία επιδεινώνεται από μια σειρά πολιτικών, όπως το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η Ελλάδα έχει δεσμεύσει 1,46 δισ. ευρώ για εδαφικές στρατηγικές ανάπτυξης, που αφορούν και ορεινές, αραιοκατοικημένες και νησιωτικές περιοχές, υπενθυμίζουν οι βουλευτές της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Με την Ερώτηση οι βουλευτές ζητούν να δοθούν απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία για την κατανομή των πόρων, τη γεωγραφική κάλυψη των προγραμμάτων, την πορεία υλοποίησης και το κατά πόσο προβλέπονται δράσεις άμεσης χρηματοδότησης μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης και απορρόφησης των σχετικών πόρων έως το 2027.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Τον Υπουργό Εσωτερικών Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για τη στήριξη μικρών τοπικών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές».

Οι ορεινές, αραιοκατοικημένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν διαχρονικά έντονες δημογραφικές, οικονομικές και χωρικές ανισότητες. Η σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσμού, η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, το αυξημένο μεταφορικό κόστος και η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο εγκατάλειψης.

Η διατήρηση τοπικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα μόνιμης κατοίκησης και την αποτροπή περαιτέρω ερημοποίησης της υπαίθρου, η οποία επιδεινώνεται από μια σειρά πολιτικών, όπως το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. Περαιτέρω, τα αυξημένα προβλήματα του αγροτικού τομέα, με αυξημένα κόστη παραγωγής, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που στέρησε τις αγροτικές επιδοτήσεις από τους πραγματικούς δικαιούχους συντείνουν σε σημαντικό βαθμό στην ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, ενώ η πρόσφατη Συμφωνία MERCOSUR, όπως επισημαίνουν σε εκτενή ανακοίνωσή τους οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» θα επιδεινώσει οικονομικά, δημογραφικά και περιβαλλοντικά τις ορεινές , ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η Ελλάδα έχει δεσμεύσει ποσό 1,46 δισ. ευρώ για τη στήριξη εδαφικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τα εν λόγω κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις (καφενεία, μικρά παντοπωλεία κλπ) οι οποίες συμβάλλουν στην κατοχύρωση του δικαιώματος παραμονής στις πιο απομονωμένες περιοχές, μεταξύ άλλων και μέσω του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Με δεδομένο ότι η παροχή βασικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί στοιχείο υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής σε ορεινές και νησιωτικές αραιοκατοικημένες περιοχές,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποια συγκεκριμένα Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής και σε ποιες εδαφικές στρατηγικές (ΟΧΕ, CLLD κλπ) έχει κατανεμηθεί το ποσό των 1,46 δισ. ευρώ; Ποια είναι η αναλυτική γεωγραφική κάλυψη κάθε στρατηγικής (ορεινές ζώνες, νησιωτικές περιοχές); Ποια ποσοστά των πόρων αυτών αφορούν ρητά περιοχές με χαρακτηριστικά ορεινότητας, απομόνωσης ή πληθυσμιακής συρρίκνωσης; Ποια είναι η ακριβής πορεία υλοποίησης και απορρόφησης (προσκλήσεις, συμβασιοποιήσεις, εκταμιεύσεις ανά στρατηγική και περιοχή); Ποιες εδαφικές στρατηγικές δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, παρότι έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό; Σε πόσες από τις εγκεκριμένες εδαφικές στρατηγικές προβλέπονται δράσεις άμεσης χρηματοδότησης μικρών τοπικών επιχειρήσεων; Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει δεσμευθεί ειδικά για τέτοιες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα; Για ποιους λόγους σε στρατηγικές όπου δεν προβλέπεται τέτοια στήριξη, η κυβέρνηση επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει το επιτρεπτό εργαλείο de minimis; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα απορρόφησης των πόρων των εδαφικών στρατηγικών έως το 2027;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σια)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ