Αλλάζει χέρια το TikTok: Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας πέφτουν οι υπογραφές

Αίσιο τέλος αναμένεται να δοθεί στο πολύμηνο θρίλερ για την τύχη του TikTok στις ΗΠΑ, καθώς όλα δείχνουν πως η τελική συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης συνάντησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η συμφωνία, η οποία θα μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων της εφαρμογής στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 14 δισ. δολάρια (12 δισ. ευρώ).

Αν και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής ελέγχου και εποπτείας της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

