Αλλάζει η οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού, αναβαθμίζεται το κέντρο – Προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς τα έργα ανάπλασης

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων στην πόλη, αλλάζοντας τον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε όλο το μήκος της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, εργασίες επί της οποίας εκκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, έχουν ήδη προχωρήσει σε εργασίες καθαιρέσεων επί της οδού Γιατράκου.

Το εν λόγω έργο ανάπλασης, σε συνέχεια έργων αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και ομβρίων που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, περιλαμβάνει την επίστρωση της οδού με κυβόλιθους, με τις εργασίες ανάπλασης να συνεχίζονται αμέσως μετά και στους παρακείμενους δρόμους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Επισημαίνεται ότι στόχος των αναπλάσεων, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η διάθεση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.