Υπό κατασκευή η μονάδα διαχείρισης της λυματολάσπης στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, του εργοστασίου δηλαδή επεξεργασίας λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Καλαμάτας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην περιοχή μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επί τόπια ενημέρωση για την εξέλιξη του σημαντικού έργου υποδομής, έλαβε κατά την επίσκεψή του στο χώρο που εκτελούνται εργασίες, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση και λειτουργία της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας θα μπορεί με ίδια μέσα και σύγχρονο τρόπο να διαχειρίζεται την παραγόμενη λυματολάσπη, εξοικονομώντας ταυτόχρονα και σημαντικά πόρους, που σήμερα διατίθενται για τη μεταφορά και διαχείριση της λυματολάσπης εκτός Δήμου Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο με τίτλο: «Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό μελέτης που αγγίζει τα 8.000.000 €, ενώ ανάδοχος του έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η Κ/Ξ TEDRA – Τ.Ε.Σ. Α.Ε..