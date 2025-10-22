Αλλάζουν τα πάντα για τις άδειες οδήγησης – Νέοι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις άδειες οδήγησης, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, που στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της της ΕΕ, κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο της ΕΕ ( σ.σ το έτερο νομοθετικό όργανο) για τις άδειες οδήγησης τόσο εντός των κρατών – μελών της ΕΕ, όσο και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η συμφωνία των δύο νομοθετικών οργάνων της ΕΕ για τους νέους κανόνες οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν -μεταξύ άλλων – αυστηρότερους κανόνες για τους νέους οδηγούς, ανανεώσιμες άδειες κάθε 15 χρόνια και δυνατότητα έναρξης οδήγησης λεωφορείων και φορτηγών νωρίτερα.

