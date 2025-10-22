Το εργαστήριο «Αλφαβητοδέτες» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στο Μουσείο Μπενάκη

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το εργαστήριο «Αλφαβητοδέτες» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας ταξίδεψε στην Αθήνα ύστερα από πρόσκληση του Μουσείου Μπενάκη. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργάνωσε το μουσείο και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος για το βιβλίο της Ελένης Γερουλάνου «Το Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη».

Οι Αλφαβητοδέτες είναι μια σειρά πρωτότυπων βιωματικών εργαστηρίων κατασκευής χειροποίητων αλφαβηταρίων που έχει δημιουργήσει η Μάγδα Σουλιώτη, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Μέσα από την κατασκευή βιβλίων που διπλώνονται, ξεδιπλώνονται και κρύβουν εκπλήξεις, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις τέχνες που εμπλέκονται στη δημιουργία του βιβλίου -τυπογραφία, βιβλιοδεσία, εικονογράφηση- και το βιβλίο γίνεται αφορμή για παιχνίδι, πειραματισμό και δημιουργική σκέψη. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφού περιηγήθηκαν στα εκθέματα του μουσείου δημιούργησαν το δικό τους αλφαβητάρι. Όπως ανέφερε η Μάγδα Σουλιώτη: «Το βιβλίο δεν είναι μόνο φορέας λόγου, αλλά και αντικείμενο δημιουργίας, ένα πεδίο όπου η γλώσσα, η τέχνη και η φαντασία συναντιούνται».

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη, η βιβλιοθήκη απέδειξε πώς η συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους για την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα.