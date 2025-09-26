ΑΛΛΟ Ο ΦΡΑΠΕΣ ΚΙ ΑΛΛΟ Ο ΤΡΑΜΠ ..

Του Θόδωρου Γαλανόπουλου

Δεν σε θέλει η Ρωσία, δεν σε θέλει ο Τραμπ, ποιος σε θέλει επιτέλους ; Μόνο η Ούρσουλα γιατί της μαζεύεις τα βερεσεδια από τα δάνεια ! Απογοητεύτηκες καημένε , πήγαινες πίσω από τον Τραμπ και χασκογελούσες και ούτε να σου ρίξει μια ματιά, ούτε καν να πει , ποιος είναι αυτός ο σκερβελες που με έχει πάρει από το κοντό .. Ουτε το τσιφτετέλι τούρκικο δεν σου βγήκε! Ποιος Ερντογαν ; αυτός εχει δουλειές με τους Αμερικάνους να αγοράζει αεροπλάνα και εύνοια από τον πλανητάρχη ! Με ποιον να μιλήσει ; με το μπουφετζή του ; Κάποιον έπρεπε να χαιρετήσεις κι εσύ, και πήγες και βρήκες τον τζιχαντιστη τον Τζολανι της Συρίας που εχει σφάξει του χριστιανούς και το έριξες στις χαιρετούρες και στα χαμόγελα ! «Ε, κάποιον χαιρετάμε κι εμείς , δεν είμαστε ότι κι ότι» (Ζήκος) … Αμ καημένε η εξωτερική πολιτική δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ να αγοράζεις με τα λεφτά της Ευρώπης ψηφοφόρους και υποστηρικτές και να βάφεις την Κρήτη μπλε , με μπανάνες στον Όλυμπο και βοσκοτόπια στα αεροδρόμια ! Άλλο ο Φραπές κι άλλο ο Τραμπ, άλλο ο Ταγιπ κι άλλο ο χασάπης ! Άλλο η Σεμερτζιδου με την αγροτική Φεραρι κι άλλο η εισαγγελέας η Κοβεσι ! Μη στεναχωριέσαι όμως κάνε μια δημοσκόπηση να δείξεις ότι είσαι ο μοναδικός ! Τα ραμολίμεντα ψηφίζουν ακόμα, κι αν ξεμείνεις από στελέχη , υποστηρικτές και Γκορτζους , ψωνίζεις ότι ώρα θέλεις από το Πασοκ !!