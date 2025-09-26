Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
26
Σεπτέμβριος
TOP
Bestάκια

ΑΛΛΟ Ο ΦΡΑΠΕΣ ΚΙ ΑΛΛΟ Ο ΤΡΑΜΠ ..

Share

Του Θόδωρου Γαλανόπουλου

Δεν σε  θέλει η Ρωσία, δεν σε θέλει ο Τραμπ, ποιος σε θέλει  επιτέλους ;  Μόνο η Ούρσουλα  γιατί της μαζεύεις τα βερεσεδια από τα δάνεια ! Απογοητεύτηκες καημένε , πήγαινες πίσω από τον Τραμπ και χασκογελούσες  και ούτε να σου ρίξει μια ματιά, ούτε καν να  πει , ποιος είναι αυτός ο σκερβελες που με έχει πάρει από το κοντό ..  Ουτε το τσιφτετέλι τούρκικο  δεν σου βγήκε! Ποιος Ερντογαν ; αυτός εχει δουλειές με τους  Αμερικάνους να  αγοράζει αεροπλάνα και εύνοια από τον πλανητάρχη ! Με  ποιον να μιλήσει ; με το μπουφετζή του ; Κάποιον έπρεπε να  χαιρετήσεις κι εσύ, και πήγες και βρήκες τον τζιχαντιστη  τον Τζολανι  της Συρίας που εχει σφάξει του χριστιανούς  και το έριξες στις χαιρετούρες και στα χαμόγελα ! «Ε, κάποιον χαιρετάμε κι εμείς , δεν είμαστε ότι κι ότι» (Ζήκος) …  Αμ καημένε η εξωτερική πολιτική δεν είναι  ΟΠΕΚΕΠΕ  να αγοράζεις  με τα λεφτά της Ευρώπης  ψηφοφόρους και υποστηρικτές και να βάφεις την Κρήτη  μπλε , με μπανάνες στον Όλυμπο και βοσκοτόπια στα αεροδρόμια  !  Άλλο ο Φραπές κι άλλο ο Τραμπ, άλλο  ο Ταγιπ κι άλλο ο  χασάπης !  Άλλο η Σεμερτζιδου με την αγροτική Φεραρι κι άλλο η εισαγγελέας η Κοβεσι  ! Μη  στεναχωριέσαι όμως κάνε μια δημοσκόπηση να δείξεις ότι είσαι ο μοναδικός !  Τα ραμολίμεντα  ψηφίζουν ακόμα, κι αν ξεμείνεις από στελέχη , υποστηρικτές  και  Γκορτζους , ψωνίζεις ότι ώρα θέλεις από το Πασοκ  !!

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια