Ήττα του δεδομένου συμμάχου

Του Μιχάλη Ψύλου

«Totus Tuus – Όλος δικός Σου», συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Πάπας Ιωάννης-Παύλος Β’, αναφερόμενος φυσικά στον Μεγαλοδύναμο Θεό.

«Θα πάρεις ό,τι θέλεις», είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν, στη χθεσινή συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. «Σέβομαι πραγματικά τον Ερντογάν. Τον σέβομαι και νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιρροή, αν θέλει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε μάλιστα ότι ο Ερντογάν «χαίρει μεγάλου σεβασμού», γιατί «είναι πολύ ουδέτερος. Του αρέσει να είναι ουδέτερος. Το ίδιο και σε εμένα, μου αρέσει να είμαι ουδέτερος», συνέχισε ο Τραμπ.

Άλλωστε, ακόμη και αν ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωσε από τον Τούρκο ομόλογό του να σταματήσει τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο Ερντογάν απέφυγε να πει αμέσως το «ναι». Πώς να το κάνει άραγε, όταν το 66% όλων των τουρκικών εισαγωγών πετρελαίου και το 41% του φυσικού αερίου, προέρχεται από τη Ρωσία. Οι Ρώσοι τουρίστες και η ρωσική αγορά για τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της τουρκικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε οικτρή κατάσταση.

«Επιτήδειος ουδέτερος»

Η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία και μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους: Ο Ερντογάν δεν είναι ουδέτερος. Τα νέο-Οθωμανικά συμφέροντα της Τουρκίας, προωθεί. Αλλά είναι «επιτήδειος» ουδέτερος. «Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ». Παλιά του τέχνη, κόσκινο…

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Ερντογάν έπαιξε το ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου. Δεν θέλησε να αφήσει τη Δύση να οδηγήσει την Άγκυρα σε μια θανάσιμη αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Άλλωστε, η ιστορία έχει πολλά να διδάξει για τους πολέμους μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τσαρικής Ρωσίας.

Η τουρκική κυβέρνηση τάχθηκε όμως και στο πλευρό της Ουκρανίας. Προμηθεύει στο Κίεβο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar B-2 για να μπορεί να επιτεθεί στις ρωσικές δυνάμεις από αέρος.

Δεν κερδίζουν οι δεδομένοι

Ίσως η στάση αυτή του επιτήδειου ουδέτερου, θα πρέπει να αποτελεί μάθημα στους διπλωμάτες και στις σχολές διεθνών σχέσεων.

Σε αντίθεση με κάποιους και στην Ελλάδα, φυσικά που πιστεύουν πώς άμα είσαι «δεδομένος σύμμαχος», κερδίζεις.

Ένας πρώην υπουργός Άμυνας είχε μάλιστα πει από το βήμα της Βουλής, μιλώντας για τη «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», με τις ΗΠΑ, πώς «δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος, δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιμος, αλλά και αξιόπιστος»(!). Είχε προσθέσει μάλιστα ότι η σύγκριση με την Τουρκία του Ερντογάν, είναι εντελώς άστοχη, σχεδόν παράλογη. «Η Τουρκία πατάει στις γραμμές του αναθεωρητισμού. Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή της σταθερότητας. Όταν, λοιπόν, ευαγγελίζεσαι τη σταθερότητα, οφείλεις να είσαι και δεδομένος προς τις συμμαχίες που συνάπτεις. Αντιθέτως, όταν είσαι απρόβλεπτος παίκτης, θα εισπράξεις και απρόβλεπτες αντιδράσεις».

Ακάθεκτος ο πρώην υπουργός συνέχισε στη λογική του δεδομένου συμμάχου: «Κι αν κάτι κρίνουν οι Αμερικανοί, κι όχι μόνο οι Αμερικανοί, πώς αποτελεί πλεονέκτημα για την Ελλάδα αυτή την εποχή, είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ο αξιόπιστος, ο συνεπής, ο σωστός εταίρος στην περιοχή»!

Ο «μη δεδομένος» Ερντογάν δεν διστάζει όμως να αυτοανακηρύσσεται σε υπέρμαχο των Παλαιστινίων στον μουσουλμανικό κόσμο. Αλλά και να διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με την ισλαμιστική τρομοκρατική Χαμάς, φιλοξενώντας μέλη της οργάνωσης ,στην Τουρκία.

Και όλα αυτά δεν εμπόδισαν βέβαια τον πρόεδρο Τραμπ να πλημμυρίσει με επαίνους τον «σκληρό τύπο», Ερντογάν.

Βέβαια θα πείτε ότι μετά τις αγκαλιές στο Οβάλ Γραφείο, η κυβέρνηση φάνηκε να ενοχλείται και να …αντιδρά.

«Γκολ αυτοί, σέντρα εμείς»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έσπευσε για πρώτη φορά να δηλώσει ότι «η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου» του διεθνούς στολίσκου που κατευθύνεται στη Γάζα για την παροχή βοήθειας στους κατατρεγμένους Παλαιστίνιους. Ενημέρωσε μάλιστα «το Ισραήλ πως Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στον στολίσκο».

Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Ακόμη και η τουρκική Milliyet έφτασε στο σημείο να μας χλευάζει, υποστηρίζοντας: «Ενα ζητούσαν οι Αμερικανοί, πέντε έδινε η Ελληνική κυβέρνηση»

Και τώρα; Γκολ οι Τούρκοι, σέντρα εμείς, μιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους. Μόνο που όπως έλεγε και ο μεγάλος Θουκυδίδης, «Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν»-Δεν κατηγορώ αυτούς που ασκούν την εξουσία, αλλά αυτούς που είναι πρόθυμοι να υπακούσουν.