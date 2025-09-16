Αλτσχάιμερ: Ένα απλό τεστ 3΄ στο σπίτι εντοπίζει τη νόσο χρόνια πριν τη διάγνωσή της

Ένα νέο τεστ διάρκειας τριών λεπτών, που μπορεί να γίνει και στο σπίτι, μπορεί να εντοπίσει σημάδια της Αλτσχάιμερ χρόνια πριν την επίσημη διάγνωση της νόσου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ της Αγγλίας υπογράμμισαν ότι τα υφιστάμενα διαγνωστικά εργαλεία «χάνουν τα πρώτα 10 με 20 χρόνια της Αλτσχάιμερ»«, αλλά το νέο χαμηλού κόστους τεστ «Fastball» μπορεί να φέρει την επανάσταση στον τρόπο διάγνωσης της νόσου.

Τι είναι το τεστ Fastball για την Αλτσχάιμερ

Το «παθητικό» τεστ των 180 δευτερολέπτων καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο ενώ οι συμμετέχοντες βλέπουν μια ροή εικόνων κι όπως διαπιστώθηκε εντοπίζει αξιόπιστα προβλήματα μνήμης σε άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή (MCI) – μια πάθηση που μπορεί να οδηγήσει στη νόσο Αλτσχάιμερ.

