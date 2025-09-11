Νόσος Αλτσχάιμερ: Ο θαυματουργός καφές που μειώνει τον κίνδυνο νόσου – Δεν είναι ο ελληνικός

Ένας δυνατός καφές εσπρέσο μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να μας «ξυπνήσει» για να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural and Food Chemistry, ορισμένες ενώσεις που περιέχει ο εν λόγω καφές μπορούν να μπλοκάρουν μια παθολογική διεργασία που συντελείται στον εγκέφαλο και προετοιμάζει την εκδήλωση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αντίστοιχες μελέτες το τελευταίο διάστημα έχουν διαπιστώσει ότι ο καφές δρα ευεργετικά έναντι διαφόρων νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ, χωρίς όμως να έχουν «φωτίσει» τους ακριβείς μηχανισμούς που εμπλέκονται στα θετικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά, μελέτη από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan είχε διαπιστώσει ότι η κατανάλωση περισσότερου καφέ προσέφερε θετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως οι εκτελεστικές που αφορούν στον προγραμματισμό, τον αυτοέλεγχο και την προσοχή, επιβραδύνοντας παράλληλα τη συσσώρευση της πρωτεΐνης β-αμυλοειδές στον εγκέφαλο, βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ.