Αλυσίδα ζωής για την Πελοπόννησο | Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Kids Save Lives δημιουργούν τον Χάρτη Απινιδωτών

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας με κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενός ολοκληρωμένου και διαρκώς επικαιροποιημένου συστήματος καταγραφής και αξιοποίησης των διαθέσιμων απινιδωτών (AED) σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, προβλέπεται:

Η πλήρης χαρτογράφηση και καταγραφή όλων των απινιδωτών που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Η ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση απινιδωτή.

Η ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου άμεσης ανταπόκρισης, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών καρδιακής ανακοπής.

Η καρδιακή ανακοπή αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες αιφνίδιου θανάτου, με την άμεση παρέμβαση και τη χρήση απινιδωτή μέσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά να αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χάρτη απινιδωτών και η εκπαίδευση των πολιτών αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρότυπο δίκτυο πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς και της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, τόνισε:

«Με τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών και τη συνεργασία με την οργάνωση Kids Save Lives, υλοποιούμε μια σαφή προτεραιότητα που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός: την ενίσχυση της πρόληψης και την ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θέτουμε τις βάσεις για ένα οργανωμένο δίκτυο πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα πρώτα λεπτά μιας καρδιακής ανακοπής. Επενδύουμε στη γνώση, στην εκπαίδευση και στη συνεργασία με την κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να γίνει κρίκος σε μια αλυσίδα ζωής. Στόχος μας είναι μια Πελοπόννησος πιο ασφαλής, πιο έτοιμη και πιο ανθρώπινη».

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 12:00, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας με μακροπρόθεσμο όφελος για τη δημόσια υγεία στην Πελοπόννησο.