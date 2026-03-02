Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
2
Μάρτιος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Τα ροφήματα που εκτοξεύουν τη χοληστερίνη και τα… αντίδοτα

Share

Όταν μιλάμε για χοληστερίνη, οι περισσότεροι σκέφτονται άμεσα τα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα γλυκά. Σπάνια όμως δίνεται η ίδια προσοχή στα ροφήματα, παρότι –όπως επισημαίνουν ειδικοί– μπορούν να επηρεάσουν εξίσου τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης.

«Τα ροφήματα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το φαγητό», τονίζει στην Telegraph ο καρδιολόγος Μόχσεν Τσαμπόκ, σύμβουλος καρδιολογίας στην κλινική Harley Street της HCA Healthcare UK. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο latte με πλήρες γάλα, πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να έχει παρόμοια επίδραση στη χοληστερίνη με ένα λιπαρό γεύμα.

Η διαιτολόγος Ντελ Στάνφορντ από το British Heart Foundation υπενθυμίζει ότι ο βασικός άξονας των οδηγιών για μείωση της χοληστερόλης παραμένει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών. Όπως αναφέρει, περίπου οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίπεδα χοληστερόλης πάνω από τα συνιστώμενα, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από όσα προτείνονται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode