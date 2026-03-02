Τα ροφήματα που εκτοξεύουν τη χοληστερίνη και τα… αντίδοτα

Όταν μιλάμε για χοληστερίνη, οι περισσότεροι σκέφτονται άμεσα τα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα γλυκά. Σπάνια όμως δίνεται η ίδια προσοχή στα ροφήματα, παρότι –όπως επισημαίνουν ειδικοί– μπορούν να επηρεάσουν εξίσου τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης.

«Τα ροφήματα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το φαγητό», τονίζει στην Telegraph ο καρδιολόγος Μόχσεν Τσαμπόκ, σύμβουλος καρδιολογίας στην κλινική Harley Street της HCA Healthcare UK. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο latte με πλήρες γάλα, πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να έχει παρόμοια επίδραση στη χοληστερίνη με ένα λιπαρό γεύμα.

Η διαιτολόγος Ντελ Στάνφορντ από το British Heart Foundation υπενθυμίζει ότι ο βασικός άξονας των οδηγιών για μείωση της χοληστερόλης παραμένει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών. Όπως αναφέρει, περίπου οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίπεδα χοληστερόλης πάνω από τα συνιστώμενα, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από όσα προτείνονται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ