Αμερικανικό F-15 κατερρίφθη στο Ιράν – «Χτυπήσαμε αμερικανικό τάνκερ» στον Περσικό Κόλπο λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε μία πολεμική δίνη δίχως τέλος φαίνεται πως μπαίνει η ανθρωπότητα που βλέπει τον πόλεμο να εξαπλώνεται στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Οι χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο ανάμεσα σε δυνάμεις του IDF και του Λιβάνου είναι γεγονός, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι Κούρδοι μαχητές εξαπολύουν μάχες σώμα με σώμα στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου. Στην Κύπρο νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4.3.2026) στο Ακρωτήρι.

Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι το ναυτικό τους έπληξε το πρωί αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι στρατιωτικά και εμπορικά πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν επιτρέπεται να διέρχονται».

«Εάν εντοπιστούν, θα χτυπηθούν χωρίς αμφιβολία», ανέφερε η IRGC.

«Είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου και σχετικών αποφάσεων, σε περίοδο πολέμου η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

