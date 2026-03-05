Αμερικανικό F-15 κατερρίφθη στο Ιράν – «Χτυπήσαμε αμερικανικό τάνκερ» στον Περσικό Κόλπο λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι το ναυτικό τους έπληξε το πρωί αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι στρατιωτικά και εμπορικά πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν επιτρέπεται να διέρχονται».

«Εάν εντοπιστούν, θα χτυπηθούν χωρίς αμφιβολία», ανέφερε η IRGC.

«Είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου και σχετικών αποφάσεων, σε περίοδο πολέμου η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

