Πόσο ισχυρή στρατιωτικά είναι η Κύπρος

Στόχος επιθέσεων ελέω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε και η Κύπρος, με την Ελλάδα, την Γαλλία και τη Βρετανία να υψώνουν ασπίδα προστασίας. Η Αθήνα απέστειλε 4 μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες («Κίμων» και «Ψαρά»), με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει πως η χώρα μας «θα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» θέτοντας «τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στις υπηρεσίες του οικουμενικού ελληνισμού».

Το Παρίσι στέλνει στην Κύπρο εναέρια μέσα και τη φρεγάτα Languedoc όπως τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στον γαλλικό λαό. Πρόσθεσε ότι διασφαλίζει τον συντονισμό μαζί με τους συμμάχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «καταρχάς με τους Έλληνες φίλους μας», προκειμένου αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να έχει την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χωρών ενώ έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, να πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

