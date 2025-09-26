Τελευταία Νέα
Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν – Το παζάρι για τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

Με ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, κολακευτικές στιχομυθίες και εκφράσεις αβρότητας, αλλά και με αρκετές υποσχετικές αναχώρησε χθες από το Λευκό Οίκο μετά από 4 χρόνια και 2,5 ώρες συνάντησης ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχειρώντας «ολική επαναφορά» στην αμερικανική, αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή.

Για την Άγκυρα, η επίσκεψη στον 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στόχευε στην επίλυση εκκρεμοτήτων μιας δεκαετίας και σίγουρα της περιόδου διακυβέρνησης των Δημοκρατικών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος άπλωσε από νωρίς τη λίστα των επιθυμιών του, περιλαμβάνοντας:

• την απόκτηση F-16 και F-35 με επιστροφή στα σχετικά προγράμματα,

• την εμβάθυνση των διμερών ενεργειακών σχέσεων,

• τη συνεργασία στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας,

• τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και την αύξηση του διμερούς εμπορίου, με προμετωπίδα τη συμφωνία απόκτησης 200 νέων αεροσκαφών από την Boeing.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ

