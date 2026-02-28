Άμεσο πρόστιμο 350 ευρώ σε αυτούς τους οδηγούς

Η νομοθεσία είναι απόλυτη ότι οι πινακίδες δεν είναι απλώς μια τυπική «ταμπέλα» στο αυτοκίνητο, αλλά θεμελιώδες στοιχείο ταυτοποίησης και ασφάλειας, και κάθε παραποίηση ή αλλοίωση τους αντιμετωπίζεται με πρόστιμα που αγγίζουν τα 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και των πινακίδων για ένα μήνα, ενώ σε υποτροπή οι κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.

Ο βασικός στόχος των τροχονομικών ελέγχων είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε όχημα στην ελληνική επικράτεια κυκλοφορεί με πινακίδες που είναι πλήρως ευανάγνωστες, νόμιμες και δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση. Το άρθρο 94 του νέου ΚΟΚ απαγορεύει ρητά την κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες ή με πινακίδες που δεν έχουν εκδοθεί νόμιμα ή έχουν παραποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και για βρώμικες πινακίδες.

Παράλληλα, όπως έχει αποκαλύψει το newsauto, μια από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις είναι η τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων ή αυτοκόλλητων που σκοπό έχουν να «καμουφλάρουν» τα ψηφία ή τα γράμματα των πινακίδων. Τέτοια προστατευτικά φορούν οι οδηγοί συχνά για αισθητικούς λόγους ή για να αποφύγουν την αναγνώριση από κάμερες, όμως κάτι τέτοιο πλέον θεωρείται παράβαση και τιμωρείται όπως κάθε άλλη μορφή αλλοίωσης. Η ίδια λογική ισχύει και για διακοσμητικά πλαίσια ή αντανακλαστικά αυτοκόλλητα που μειώνουν την ευκρίνεια των χαρακτήρων.

