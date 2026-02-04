Τελευταία Νέα
Για το μποτιλιάρισμα στους δρόμους φταίνε οι οδηγοί -Τι αποκάλυψε επιστημονική έρευνα

Επιστήμονες μελέτησαν τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους, και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η κίνηση στους δρόμους οφείλεται κυρίως στις οδηγικές μας συνήθειες.

Ο ερευνητής κυκλοφορίας Eddie Wilson και η ομάδα του, χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής τεχνολογίας και υπολογιστική μοντελοποίηση σε αυτοκινητόδρομους γύρω από το Μπέρμιγχαμ, παρακολούθησαν την κίνηση στους δρόμου, και ανακάλυψαν ότι τα μποτιλιαρίσματα ξεκινούν χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως ουσιαστικός λόγος.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμφόρηση μπορεί κυριολεκτικά να δημιουργηθεί, να διατηρηθεί και να εξαπλωθεί χωρίς καμία εξωτερική αιτία, ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του να βάζεις χιλιάδες ανθρώπους με διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης και στυλ οδήγησης στο ίδιο τμήμα του δρόμου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

