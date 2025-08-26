Αμόλυβδη 95 από 1,743€ στην Καλαμάτα έως 1,985€ στη Δυτική Μάνη – Που κυμάνθηκαν οι τιμές καυσίμων στη Μεσσηνία

Δημοσιεύτηκε το δελτίο πιστοποίησης τιμών υγρών καυσίμων της Π.Ε. Μεσσηνίας για το διάστημα 22–25/08/2025. Οι μέσες τιμές δείχνουν σημαντικές διαφορές ανά δήμο, με τη Δυτική Μάνη να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα στην αμόλυβδη 95 και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται κυρίως σε Καλαμάτα και Μεσσήνη για βενζίνη και ντίζελ αντίστοιχα, και στην Τριφυλία για υγραέριο. Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Στην Καλαμάτα, η αμόλυβδη 95 διαμορφώθηκε στα 1,743€/λτ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,542€/λτ. Το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε στα 1,614€/λτ, ενώ το υγραέριο στα 0,972€/λτ.

Στη Μεσσήνη, η αμόλυβδη 95 ήταν στα 1,753€/λτ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,525€/λτ, μία από τις χαμηλότερες τιμές στο νομό. Το υγραέριο διαμορφώθηκε στα 0,968€/λτ.

Στην Τριφυλία, η αμόλυβδη 95 έφτασε τα 1,786€/λτ και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,568€/λτ. Το υγραέριο κατέγραψε την πιο χαμηλή τιμή της περιόδου, 0,905€/λτ.

Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος, η αμόλυβδη 95 ήταν στα 1,783€/λτ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,569€/λτ. Το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε στα 1,612€/λτ και το υγραέριο στα 0,950€/λτ.

Στην Οιχαλία, η αμόλυβδη 95 διαμορφώθηκε στα 1,788€/λτ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,589€/λτ. Το υγραέριο έφτασε τα 0,973€/λτ.

Στη Δυτική Μάνη, η αμόλυβδη 95 ανέβηκε στα 1,985€/λτ, η υψηλότερη τιμή του νομού, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,753€/λτ.