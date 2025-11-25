Αν έχεις ασύρματο κλειδί αυτοκινήτου αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα που δεν πρέπει να πέσεις

Τα keyless συστήματα έχουν κάνει την εκκίνηση ενός αυτοκινήτου πιο απλή και άνετη από ποτέ, ωστόσο, μπορούν εύκολα να σε φέρουν σε μια περίεργη κατάσταση αν απομακρυνθείς με το όχημα χωρίς να έχεις μαζί σου το κλειδί.

Η εποχή του μεταλλικού κλειδιού που γύριζε στη μίζα έχει σχεδόν χαθεί. Στη θέση του βρίσκεται πλέον ένα μικρό ασύρματο μπρελόκ, το οποίο αναλαμβάνει αθόρυβα όλες τις διαδικασίες όπως ξεκλείδωμα, άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ, εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα. Στόχος των κατασκευαστών είναι μια εμπειρία χωρίς σκέψη, όπου ο οδηγός απλώς πλησιάζει, ανοίγει, κάθεται, πατά start και ξεκινά.

Το αυτοκίνητο «βλέπει» το μπρελόκ μέσω ραδιοκυμάτων και, πριν αλλά και μετά την εκκίνηση, επιβεβαιώνει ότι είναι το σωστό, αναγνωρίζοντας τον μοναδικό του κωδικό. Παρακολουθεί συνεχώς πόσο κοντά βρίσκεται για να αποφασίσει πότε ξεκλειδώνει πόρτες, πότε επιτρέπει εκκίνηση ή πότε εμφανίζει προειδοποίηση τύπου «No key detected». Μάλιστα, σε ορισμένα μοντέλα ο κινητήρας μπορεί να πάρει μπροστά ακόμη κι αν η μπαταρία του μπρελόκ έχει αδειάσει.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ