Αν φορέσεις αυτό το χρώμα στη φωτογραφία διαβατηρίου, θα σε απορρίψουν αμέσως -Το Νο1 λάθος που κάνουμε

Το διαβατήριο είναι ίσως το πιο σημαντικό ταξιδιωτικό έγγραφο που μπορεί να έχει κανείς. Χωρίς αυτό, τα σύνορα παραμένουν κλειστά και τα όνειρα για ταξίδια μένουν σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, ενώ η διαδικασία απόκτησής του μοιάζει απλή, πολλές αιτήσεις μπλοκάρονται ή απορρίπτονται εξαιτίας ενός μικρού, αλλά καθοριστικού στοιχείου: της φωτογραφίας.

Μια κακή επιλογή στο ντύσιμο, ένας λάθος τόνος στο φόντο ή ένα αξεσουάρ που καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις εβδομάδων. Και το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι να φοράει το λάθος χρώμα.

Το χρώμα που δεν πρέπει ποτέ να επιλέξει κανείς

Το χρώμα που δεν πρέπει ποτέ να επιλέξει κανείς σε φωτογραφία διαβατηρίου είναι το λευκό. Ο λόγος είναι απλός αλλά κρίσιμος: το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και οι περισσότερες χώρες, απαιτεί λευκό ή υπόλευκο φόντο στη φωτογραφία. Αν κάποιος φορέσει λευκό πουκάμισο ή μπλούζα, τότε το σώμα του μοιάζει να εξαφανίζεται, να χάνεται στο φόντο, με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται καθαρά το περίγραμμα.

Αυτό δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα· είναι ζήτημα ασφαλείας, αφού οι φωτογραφίες διαβατηρίων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας, την αναγνώριση μέσω καμερών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και άρα απαιτούν μέγιστη σαφήνεια. Μια θολή ή ασαφής εικόνα μπορεί να κάνει τον κάτοχο του διαβατηρίου να φανεί ύποπτος ή να προκαλέσει προβλήματα στον έλεγχο συνόρων.

