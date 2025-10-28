Αναδρομικά μέχρι 16.800 ευρώ για 900.000 συνταξιούχους: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Πακέτα αναδροµικών µε ποσά από 500 έως 16.800 ευρώ για 900.000 συνταξιούχους βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΕΦΚΑ και ξεκινούν να χορηγούνται, κατά περίπτωση, από το τέλος Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, πρόκειται για αναδροµικά που δικαιούνται οι 370.000 συνταξιούχοι που κέρδισαν τις δικαστικές αποφάσεις για το επίµαχο 11µηνο 11 Ιουνίου 2015-12 Μαΐου 2016, για επικουρικές συντάξεις και τα ∆ώρα, οι οποίοι θα λάβουν εντόκως ποσά έως 4.000 ευρώ.
