Αναδρομικά μέχρι 16.800 ευρώ για 900.000 συνταξιούχους: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Πακέτα αναδροµικών µε ποσά από 500 έως 16.800 ευρώ για 900.000 συνταξιούχους βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΕΦΚΑ και ξεκινούν να χορηγούνται, κατά περίπτωση, από το τέλος Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, πρόκειται για αναδροµικά που δικαιούνται οι 370.000 συνταξιούχοι που κέρδισαν τις δικαστικές αποφάσεις για το επίµαχο 11µηνο 11 Ιουνίου 2015-12 Μαΐου 2016, για επικουρικές συντάξεις και τα ∆ώρα, οι οποίοι θα λάβουν εντόκως ποσά έως 4.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι 360.000 συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου που δικαιούνται αναδροµικά για την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης της περιόδου 2017-2018, που κρίθηκε αντισυνταγµατική. Οι 35.000 συνταξιούχοι µετά το 2016, µε 30 και άνω συντάξιµα έτη, οι οποίοι αναµένουν αναδροµικά µέσω του επανυπολογισµού των κύριων συντάξεων µε τον Νόµο Βρούτση (Ν. 4670/2020). Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται επιπλέον 15.000 που ζητούν επανυπολογισµό λόγω λαθών του συστήµατος. Σε αυτούς που βρίσκονται σε αναµονή πρέπει να συνυπολογίσουµε και 110.000 συνταξιούχους κυρίως από ∆ΕΚΟ – τράπεζες, οι οποίοι δικαιούνται αναδροµικά από τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισµένοι για την επικουρική ασφάλιση.