Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν τρία πακέτα με χρήματα από τον Σεπτέμβριο

Περίπου 100.000 συνταξιούχοι αναμένουν αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ, μέσω τριών πακέτων πληρωμών που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. Οι επιστροφές αφορούν κυρίως συνταξιούχους μετά το 2016, με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, απόστρατους και τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι υπάγονται σε ειδικά ασφαλιστικά καθεστώτα.

Πρώτο κύμα πληρωμών: Οι απόστρατοι

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», το πρώτο πακέτο αναδρομικών θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο σε περίπου 70.000 απόστρατους, με ποσά από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Τα χρήματα αυτά αφορούν 27 μήνες και προέρχονται από παράνομες κρατήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ, βάσει του νόμου 4093/2012.

Η συγκεκριμένη κράτηση καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2023 για τα μερίσματα των αποστράτων, κάτι που οδήγησε σε αυξήσεις συντάξεων, αφού πλέον λαμβάνεται υπόψη μόνο η κύρια σύνταξη για τον υπολογισμό των περικοπών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ