Αναδρομικά: Μετά το Πάσχα οι τροποποιητικές δηλώσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Μετά το Πάσχα και το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αναδρομικών ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 και αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη.

Οι δηλώσεις για αναδρομικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE μέχρι το τέλος του 2026. Η διαδικασία και οι ημερομηνίες παραμένουν ίδιες, σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου Ε1 που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ ενόψει της υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Δηλαδή το πλαίσιο για την υποβολή τροποποιητικών όταν προκύπτουν αναδρομικά, παραμένει ίδιο.

Συνεπώς, όσοι εισέπραξαν εντός του 2025 αναδρομικά από συντάξεις, μισθούς, αγροτικές ενισχύσεις και δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς πρόστιμα και τόκους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

