Ανακαινίσεις: Φόρο-μπόνους για επισκευές κατοικιών – Πώς θα κερδίσετε έως 16.000 ευρώ

Μείωση φόρου μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν το 2026 σε ανακαινίσεις ή επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων.

Η απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Γιώργος Κώστηρας και Σταύρος Παπασταύρου δίνει νέο περιθώριο σε ιδιοκτήτες που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους κερδίζοντας το φορο-μπόνους υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ανακαινίσεις και έκπτωση φόρου

Η ρύθμιση προβλέπει φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας για όσους πραγματοποιήσουν ανακαινίσεις ή επισκευές μέσα στο 2026.

Η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ ετησίως, κατανεμημένη σε πέντε διαδοχικά φορολογικά έτη (2027–2031), υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και καταχωρίζονται μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Αντίστοιχα, όσοι ολοκληρώσουν φέτος εργασίες ανακαίνισης θα δουν το φορο-μπόνους να «τρέχει» από το 2026 έως το 2030.

Οι δαπάνες

Οι «επιλέξιμες δαπάνες»:

– Αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

– Αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

α) Πραγματοποιούνται από 1/1/2024 έως και 31/12/2026 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και η προμήθεια των αγαθών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και

Η πληρωμή των δαπανών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με e-banking, κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια

β) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

2. Το ανώτατο συνολικό ποσό των «επιλέξιμων δαπανών» και της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι το ποσό των 16.000 ευρώ, για όλα τα έτη εφαρμογής του μέτρου.

3. Το ποσό της δαπάνης για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.

4. Η μείωση που δικαιούται ο φορολογούμενος κατανέμεται στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τέσσερα επόμενα έτη, με το ανώτατο ετήσιο ποσό μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 3.200 ευρώ.

Αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δε συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η πληρωμή των δαπανών ανακαίνισης και επισκευής των ακινήτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (e-banking, κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.λπ.) και τα παραστατικά να έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Οι επιλέξιμες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργειακές παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση

Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Εγκατάσταση/αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης

Συστήματα αυτοματισμού (έξυπνοι θερμοστάτες κ.λπ.)

Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες

Παραγωγή ζεστού νερού με ΑΠΕ

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών

Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες:

Υδραυλικά – ηλεκτρολογικά

Συντήρηση/επισκευή στέγης

Βαψίματα και επισκευή τοιχοποιίας

Συστήματα σκίασης

Ανανέωση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων

Στα υλικά που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, συστήματα ζεστού νερού από ΑΠΕ, υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

πηγή: www.ot.gr