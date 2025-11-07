Νομοθετείται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ μέσω των Δήμων

«Άργησε, αλλά έγινε». Με αυτή την πρόταση ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης υποδέχθηκε την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου για την δυνατότητα χορήγησης μέσω των Δήμων επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αγράφων με σχετική του ανάρτηση για το θέμα αναφέρει: «Μετά από μακρά αναμονή και συνεχείς προσπάθειες, η κυβέρνηση προχωρά επιτέλους στη νομοθέτηση της χορήγησης επιδόματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, μέσω των Δήμων.

Η σημαντική αυτή είδηση ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος κράτησε το λόγο του και έκανε πράξη μια ουσιαστική δέσμευση στήριξης των νέων οικογενειών και της περιφέρειας».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ