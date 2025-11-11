Αναπληρωτές: Ανακοινώθηκαν τα 5.383 ονόματα της Γ’ Φάσης – Αναλυτικά οι λίστες

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα 5.383 ονόματα της Γ’ Φάσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
