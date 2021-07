Αναπτυξιακή έκρηξη με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 -Πού θα κατευθυνθούν τα 21 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα-μέλος που υπέβαλε το στρατηγικό έγγραφο αναφοράς και η πρώτη χώρα που έλαβε την έγκριση. Την σχετική ανακοίνωση έκανε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και Ελληνες αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα.

🇬🇷 Greece is the first EU country to reach a Partnership Agreement for 2021-2027. That means the deployment of more than €21 billion for:

🌳 greener and digital economy

🤝 more social cohesion

🐟 new approach to the fisheries and maritime sectors

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 29, 2021