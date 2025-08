Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BET για τον τουρισμό του μέλλοντος

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες και την καινοτομία στον τουρισμό με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τις αναδυόμενες μορφές τουριστικής ανάπτυξης

Με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες μορφές βιώσιμου τουρισμού, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό έργο BET Alliance for Skills, Sustainability and Innovation in Emerging Tourism Types (Συμμαχία για Δεξιότητες, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Αναδυόμενες Μορφές Τουρισμού).

Το πρόγραμμα έρχεται να υποστηρίξει τη μετάβαση προς πιο ανθεκτικές, περιβαλλοντικά βιώσιμες και ψηφιακά καινοτόμες μορφές τουρισμού, ενισχύοντας τις δεξιότητες επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και φοιτητών σε όλη την Ευρώπη.

Συνολικά, 360 συμμετέχοντες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, ενώ 60 εκπαιδευτές θα επιμορφωθούν μέσα από ειδικά σεμινάρια. Η υποστήριξή τους θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του έργου, μέσα από έξι Κέντρα Δεξιοτήτων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η Αθήνα οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης και καινοτόμας τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο έργο BET, επενδύουμε στις δεξιότητες, την τεχνολογία και τις νέες μορφές τουρισμού που σέβονται την πόλη και τους ανθρώπους της. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα τουριστικό μοντέλο που ενισχύει την τοπική κοινωνία και προάγει την ποιότητα ζωής για όλους».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Ιωάννης Γεώργιζας, επισήμανε:

«Με τη συμμετοχή της στο BET, η Αναπτυξιακή Αθήνας ενισχύει τον ρόλο της στην προώθηση ενός πιο ανθεκτικού, βιώσιμου και καινοτόμου τουρισμού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επένδυση στις δεξιότητες και προώθηση καινοτόμων πρακτικών στον τομέα του τουρισμού».

Συνεργασία στον τομέα των σύγχρονων μορφών τουρισμού

Συνολικά 14 εταίροι από επτά ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της αγοράς εργασίας- θα συνεργαστούν για να υποστηρίξουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να περάσουν από τα παραδοσιακά μοντέλα στις νέες, σύγχρονες μορφές τουρισμού, όπως: Επιστημονικός τουρισμός, τουρισμός κληρονομιάς και καταγωγής (Roots Tourism), τουρισμός σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, σε περιοχές με δροσερό μικροκλίμα (Cool Location Tourism), ψηφιακή νομαδικότητα και τουρισμός στο Metaverse.

Το BET θα αναπτύξει ένα Ψηφιακό Οικοσύστημα Μάθησης για τον Τουρισμό του Μέλλοντος, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική πλατφόρμα με δύο προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικό παιχνίδι για κινητά, διαδραστικές εμπειρίες σε εικονικούς τουριστικούς προορισμούς, καθώς και ψηφιακό βοηθό με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Chat Bot).

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέα επαγγελματικά προφίλ στον τουρισμό, ενώ θα αναβαθμιστούν υφιστάμενα, προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες του κλάδου.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ERASMUS+.