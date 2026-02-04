Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: «Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο Πήδημα Μεσσηνίας – Απροσπέλαστη η πρόσβαση στη δεξαμενή Καλαμάτας – Επείγουσα ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων»

Επερώτηση καταθέτει η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου θέτοντας στο επίκεντρο τα πλημμυρικά προβλήματα στο Πήδημα Μεσσηνίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο Πήδημα Μεσσηνίας – Απροσπέλαστη η πρόσβαση στη δεξαμενή Καλαμάτας – Επείγουσα ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων».

Στο χωριό Πήδημα Μεσσηνίας – μεταξύ άλλων περιοχών του Δήμου Καλαμάτας- δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις που συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου της 31ης Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, χείμαρρος με μεγάλο όγκο φερτών υλικών διέκοψε την κυκλοφορία και μπάζωσε την επαρχιακή οδό Αγίου Κωνσταντίνου, περίπου δύο χιλιόμετρα από τον νέο κυκλικό κόμβο, στο ύψος της δεξαμενής που υδροδοτεί την Καλαμάτα. Πρόκειται για τον δρόμο που συνδέει την παλιά εθνική οδό με το Πήδημα και τα Αρφαρά.

Αντίστοιχα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και το 2016 κατά τις μεγάλες πλημμύρες, όπως και σε κάθε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Στο συγκεκριμένο σημείο, το ρέμα που κατεβαίνει από τη δεξαμενή «σβήνει» επάνω στον δρόμο, χωρίς να υπάρχει κανένα τεχνικό έργο απορροής, παρά το γεγονός ότι η κοίτη του ποταμού Άρη βρίσκεται μόλις 200 μέτρα χαμηλότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων, των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει και στον δρόμο που οδηγεί στη δεξαμενή της Καλαμάτας, ο οποίος είναι πλέον απροσπέλαστος. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στη δεξαμενή που υδροδοτεί τη μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου – μια κρίσιμη υποδομή που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 100 χρόνια και εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις συντήρησης – καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων και συντονισμένων μέτρων από κοινού με τον Δήμο Καλαμάτας.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι μόνιμη λύση στο πρόβλημα είναι η κατασκευή ολοκληρωμένου τεχνικού έργου που θα παροχετεύει τα νερά του χειμάρρου προς τον ποταμό Άρη. Ειδικότερα προτείνεται:

η εκβάθυνση και διευθέτηση του υπάρχοντος χειμάρρου ανάντη του δρόμου με πρανή και βάση από σκυρόδεμα,

η κατασκευή γέφυρας με επαρκή υδραυλική διατομή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση και απορροή των υδάτων, και

η διαμόρφωση αγωγού μήκους περίπου 200 μέτρων που θα συνδέει τον χείμαρρο με τον ποταμό Άρη.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την ριζική αποκατάσταση του προβλήματος στην επαρχιακή οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο συγκεκριμένο σημείο που εντοπίζονται τα προβλήματα; Έχει πραγματοποιηθεί τεχνική αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο σημείο; Αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματά της; Υπάρχει μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης για το συγκεκριμένο ρέμα και το σημείο όπου αυτό συναντά τον δρόμο; Αν όχι, πότε προβλέπεται να εκπονηθεί; Προτίθεται η Περιφέρεια να προχωρήσει σε ολοκληρωμένο τεχνικό έργο διευθέτησης του χειμάρρου, με κατασκευή γέφυρας και αγωγού προς τον ποταμό Άρη, όπως προτείνουν οι κάτοικοι; Έχει υπάρξει συντονισμός με τον Δήμο Καλαμάτας για την μόνιμη αποκατάσταση της πρόσβασης στη δεξαμενή ύδρευσης;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Κουτουμάνος

Γιάννης Κελλάρης