Λαϊκή Συσπείρωση: Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 τα προβλήματα με τη  μεταφορά των μαθητών στη Μεσσηνία συζητούνται στο Περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου

Τη Δευτέρα 2/3/2026 στις 4:00 μ.μ., στην Τρίπολη, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με θέμα που έχει θέσει η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: «Συνεχίζονται τα προβλήματα μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία».

Η Λαϊκή Συσπείρωση φέρνει προς συζήτηση τη συνεχιζόμενη και επιδεινούμενη κατάσταση στη μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, τη μεταφορά στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο Ειδικό Δημοτικό, τον περιορισμό των ειδικών μαθητικών δελτίων, τον εξαναγκασμό παιδιών να περπατούν ακόμη και χιλιόμετρα με κίνδυνο για την ασφάλειά τους, καθώς και τις πολύωρες μετακινήσεις με λεωφορεία μέσω δρομολογίων που διαμορφώνονται με αμιγώς οικονομικά κριτήρια.

Οι πρόσφατες αποφάσεις της Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση που ανατρέπει τον προγραμματισμό πολλών οικογενειών στη μέση της σχολικής χρονιάς και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και πρόσβασης των παιδιών στη σχολική τους μονάδα.

Η συζήτηση αφορά τη συνολική ευθύνη της Περιφέρειας για τη διασφάλιση ασφαλούς και έγκαιρης μεταφοράς όλων των μαθητών, χωρίς εκπτώσεις και επικίνδυνες «λύσεις» με κριτήριο το κόστος.

Απαιτούμε από την Περιφερειακή Αρχή να εφαρμόσει άμεσα την ομόφωνη παλιότερη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (2021) με την οποία είχε αποφασιστεί ότι οι μαθητές ΑμεΑ, τα νήπια και τα παιδιά Ά Δημοτικού μετακινούνται μέχρι και δύο (2) ανά ταξί. Η απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ και οφείλει να υλοποιηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση, ώστε να σταματήσει ο επικίνδυνος συνωστισμός και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής και ασφαλής μεταφορά των παιδιών.

