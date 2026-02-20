Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες ζητά ο Περικλής Μαντάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την άμεση λήψη μέτρων αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των περιοχών της Μεσσηνίας που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες, ζητά ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βασικές υποδομές. Σε πολλές περιοχές η πρόσβαση σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες κατέστη προσωρινά αδύνατη, με αποτέλεσμα την αναστολή ή τον δραστικό περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και την επιβάρυνση νοικοκυριών που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες αποκατάστασης υπό συνθήκες μειωμένου εισοδήματος.

Ο κ. Μαντάς επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών εκτείνονται πέρα από το άμεσο κόστος των υλικών ζημιών, επηρεάζοντας σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις συμβατικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους.

Είναι γεγονός επίσης ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η Πολιτεία έχει εφαρμόσει μηχανισμούς φορολογικής διευκόλυνσης, όπως παράταση της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και μη επιβολή τόκων και προσαυξήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαντάς ζητά την άμεση ενεργοποίηση αντίστοιχων μέτρων για τις πληγείσες περιοχές της Μεσσηνίας, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής και επανεκκίνησης στους πληγέντες, διασφαλίζοντας την παραγωγική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Το αίτημα αυτό του Μεσσήνιου βουλευτή εντάσσεται στην ανάγκη για έμπρακτη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων σε στιγμές κρίσης, ώστε η Μεσσηνία να ανακάμψει γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της οικονομίας και της κοινωνίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 20/02/2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέμα: «Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

για τις πληγείσες επιχειρήσεις της Μεσσηνίας»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Μεσσηνία κατά τον Φεβρουάριο προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βασικές υποδομές. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν σοβαρές καταστροφές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, ενώ η πρόσβαση σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες κατέστη προσωρινά αδύνατη, με αποτέλεσμα την αναστολή ή τον δραστικό περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επιπτώσεις των φαινομένων αυτών δεν περιορίζονται στο άμεσο κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών, αλλά επεκτείνονται στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα εκπλήρωσης συμβατικών και φορολογικών υποχρεώσεων και, εν τέλει, στη βιωσιμότητα πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, νοικοκυριά που υπέστησαν ζημιές σε κύριες κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες αποκατάστασης, σε συνθήκες μειωμένου ή προσωρινά μηδενικού εισοδήματος.

Είναι γεγονός ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η Πολιτεία έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς φορολογικής διευκόλυνσης των πληγέντων, μέσω της παράτασης και αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τους πληγέντες να νιώθουν ότι η Πολιτεία βρίσκεται σταθερά και ενεργά στο πλευρό τους, προβαίνοντας στη λήψη κάθε μέτρου που διευκολύνει όχι μόνο την αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, αλλά και τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών που έχουν πληγεί.

Δεδομένης της έκτασης των ζημιών στη Μεσσηνία και της ανάγκης διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανθεκτικότητας της περιοχής, καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση λήψη αντίστοιχων μέτρων φορολογικής ανακούφισης, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής και επανεκκίνησης στους πληγέντες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για την παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Μεσσηνία; Προβλέπεται η αναστολή είσπραξης οφειλών, η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και η μη επιβολή τόκων και προσαυξήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; Σε ποια άλλα οικονομικά μέτρα σχεδιάζει να προβεί η κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακούφιση των πληγέντων;

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας