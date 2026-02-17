Οι επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας στο επίκεντρο της συνάντησης Μαντά – Αθανασόπουλου

Τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Μεσσήνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Μαντά για τις επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας καθώς και τις περιοχές στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τόνισε ότι έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην στοχοθεσία της Δημοτικής Αρχής για τα αναπτυξιακά έργα του Δήμου καθώς και στην πορεία υλοποίησής τους. Ο κ. Αθανασόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την κρατική διοίκηση και ζήτησε τη στήριξη του Μεσσήνιου βουλευτή για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, εκφράζοντας την πεποίθηση, ότι με συντονισμένες ενέργειες θα επιτευχθούν αποτελέσματα.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η τοπική οικονομία στηρίζεται πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που καθιστά τη στήριξη των αγροτών ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Με δεδομένη την συμμετοχή του κ. Μαντά στην Διακομματική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, ο Δήμαρχος ζήτησε τη συμβολή του, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα των παραγωγών της περιοχής και να συμπεριληφθούν στις προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής, διεκδικώντας θεσμικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις. Εξέφρασε δε την βεβαιότητα ότι ο κ. Μαντάς θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου Μεσσήνης, όπως άλλωστε διαχρονικά έχει κάνει, επιδεικνύοντας αμέριστο ενδιαφέρον και διατηρώντας άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.

Ο κ. Μαντάς από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους υψηλούς στόχους της Δημοτικής Αρχής, αναγνωρίζοντας την ενεργή συμμετοχή του Δήμου σε αναπτυξιακά προγράμματα και τη συστηματική διεκδίκηση πόρων. Δεσμεύτηκε, ότι και ο ίδιος θα συμβάλλει με τις δικές του δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, προωθώντας λύσεις για την διασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημάρχου, ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα οργανωθούν θεματικές συναντήσεις με φορείς του πρωτογενούς τομέα στον Δήμο Μεσσήνης, με στόχο την αναλυτική καταγραφή των ζητημάτων ανά καλλιέργεια και κατηγορία προϊόντος. Τα συμπεράσματα των συναντήσεων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές και παρεμβάσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για συντονισμένη δράση και ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης.