Aνατιμήσεις στο κρέας λόγω των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Νέες ανατιμήσεις στο αιγοπρόβειο κρέας φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά, αλλά και η θανάτωση χιλιάδων ζώων, δημιουργώντας ελλείψεις στην αγορά, σύμφωνα με το ertnews.
Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως δήλωσε ο Νίκος Παλάσκας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων: «τον τελευταίο μήνα έχουν κλείσει τα σφαγεία. απαγορεύει τη μετακίνηση ζώων από τις μονάδες προς τα σφαγεία.
Στην κατανάλωση το κρέας δεν υπάρχει, υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες έρχονται από γειτονικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής δεν θα βρει πρόβειο και αρνίσιο κρέας και θα είναι πανάκριβο».
