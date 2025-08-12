Aνατιμήσεις στο κρέας λόγω των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Νέες ανατιμήσεις στο αιγοπρόβειο κρέας φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά, αλλά και η θανάτωση χιλιάδων ζώων, δημιουργώντας ελλείψεις στην αγορά, σύμφωνα με το ertnews.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως δήλωσε ο Νίκος Παλάσκας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων: «τον τελευταίο μήνα έχουν κλείσει τα σφαγεία. απαγορεύει τη μετακίνηση ζώων από τις μονάδες προς τα σφαγεία.