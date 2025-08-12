Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Nέο ρεπορτάζ του Εuronews Business για τα οικογενειακά επιδόματα στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα την προτελευταία θέση, λίγο πιο πάνω από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρεται, οι οικογενειακές παροχές συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, αλλά οι κρατικές δαπάνες ανά άτομο ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Το ρεπορτάζ επικαλείται τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat που αφορούν το έτος 2022 (δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2025). Κατά μέσο όρο οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν 852 ευρώ κατ’ άτομο, για οικογενειακά επιδόματα. Πρόκειται για ένα ποσό που έχει αυξηθεί κατά 47% σε σύγκριση με το 2012.

Στην Ελλάδα το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο είναι 264 ευρώ το χρόνο – λιγότερο από το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οφείλουμε πάντως να αναγνωρίσουμε ότι σε σύγκριση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει συντελεστεί πρόοδος, με ονομαστικές αυξήσεις που αγγίζουν το 57% μεσοσταθμικά (από 167 ευρώ το 2012).

