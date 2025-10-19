Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
19
Οκτώβριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Αναβάλλεται λόγω καιρού το απογευματινό δρώμενο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Share
Το Δρώμενο που είχε προγραμματιστεί να γίνει το απόγευμα στις 18.00 στο πάρκο, αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.
Θα πραγματοποιηθεί μία μικρή παρουσίαση κι ένα μικρό δρώμενο στο Φουαγιέ του Εργατικού Κέντρου, στις 19.30 με τις κούκλες που δημιουργήθηκαν στο εργαστήρι του Στάθη Μαρκόπουλου, για ενήλικες. Στη Συνέχεια θα ακολουθήσει μέσα στο Αμφιθέατρο ένα βίντεο- απολογισμός του Φεστιβάλ και η παράσταση με θέατρο και ποίηση που έχει τίτλο ¨Παλιά εργαλεία για καινούργια προβλήματα” . Θα ακολουθήσει η τελετή λήξης!
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ