Αναβάλλεται λόγω καιρού το απογευματινό δρώμενο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Το Δρώμενο που είχε προγραμματιστεί να γίνει το απόγευμα στις 18.00 στο πάρκο, αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.

Θα πραγματοποιηθεί μία μικρή παρουσίαση κι ένα μικρό δρώμενο στο Φουαγιέ του Εργατικού Κέντρου, στις 19.30 με τις κούκλες που δημιουργήθηκαν στο εργαστήρι του Στάθη Μαρκόπουλου, για ενήλικες. Στη Συνέχεια θα ακολουθήσει μέσα στο Αμφιθέατρο ένα βίντεο- απολογισμός του Φεστιβάλ και η παράσταση με θέατρο και ποίηση που έχει τίτλο ¨Παλιά εργαλεία για καινούργια προβλήματα” . Θα ακολουθήσει η τελετή λήξης!