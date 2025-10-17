Experiences Kalamata: Ξεχωριστή βιωματική εμπειρία από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της 7η Γιορτής Ψωμιού στο Αριοχώρι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την κοινότητα του Αριοχωρίου, θα πραγματοποιήσει μια όμορφη δράση προβολής του Experiences Kalamata και των βιωματικών εμπειριών που αναδεικνύουν την παράδοση και την αυθεντικότητα του τόπου μας.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στην πλατεία Αριοχωρίου Μεσσηνίας, στις 5:00 το απόγευμα. με αφορμή την 7η Γιορτή Ψωμιού, θα αναβιώσουμε το παραδοσιακό ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού σε ξυλόφουρνο, με τη βοήθεια ντόπιων γιαγιάδων–φορέων της παράδοσης, που θα μας μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ιστορίες τους γύρω από αυτό το πολύτιμο κομμάτι της καθημερινής μας κουλτούρας.

Το τρίπτυχο της εμπειρίας θα είναι:

– Ζύμωμα παραδοσιακού ψωμιού

– Ψήσιμο σε ξυλόφουρνο

– Γεύση με λάδι και ελιές

Η δράση θα καλυφθεί από δύο δημοσιογράφους από τη Γερμανία, ενώ θα την παρακολουθήσει και ομάδα επισκεπτών από την Σιγκαπούρη.

Πρόκειται για μια μικρή αλλά ουσιαστική δράση που εκφράζει τη φιλοσοφία του θεματικού βιωματικού τουρισμού, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει Experiences Kalamata.