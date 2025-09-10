Αναβαθμίζεται και αλλάζει όψη συνεχώς το προπονητικό κέντρο της Μαύρης Θύελλας στα Παλιάμπελα

Στις απαραίτητες και ουσιαστικές αναβαθμίσεις που εκσυγχρονίζουν ακόμη περισσότερο το προπονητικό κέντρο στην περιοχή Παλιάμπελα προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα.

Όπως αναφέρει η ομάδα σε σχετική ανακοίνωσή της, με προσωπική δαπάνη του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργου Πρασσά, οι χώροι αναβαθμίζονται. Τα βελτιωτικά έργα έγιναν με σκοπό οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο της Μαύρης Θύελλας να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται καθημερινά σε συνθήκες υψηλού επιπέδου και να διαθέτουν τις καλύτερες δυνατές παροχές.

To γραφείο του προπονητή άλλαξε και διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι άνετο και συνάμα πρακτικό.

Δημιουργήθηκε μια αίθουσα meet-up, όπου οι ποδοσφαιριστές θα συγκεντρώνονται και θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να παίρνουν εκεί το πρωινό τους.

Το γυμναστήριο έχει εκσυγχρονιστεί με μηχανήματα απαραίτητα για κάθε επαγγελματική ομάδα υψηλού επιπέδου, ενώ υπάρχει και ειδικός χώρος αποκατάστασης.