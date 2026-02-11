Αναβίωση του εθίμου «Λιώσιμο του Παστού» στον Δάρα Δήμου Μεσσήνης 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΔΑΡΑΣ» αναβιώνει και φέτος το παραδοσιακό έθιμο του «λιώσιμου του παστού», τιμώντας τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των παλαιότερων γενεών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Δάρα, όπου σε ανοξείδωτο καζάνι θα παρασκευαστεί χοιρινό κρέας με δέρμα, ακολουθώντας πιστά όλη τη διαδικασία όπως γινόταν στο παρελθόν, την εποχή που δεν υπήρχαν ηλεκτρικά ψυγεία.

Στόχος της διαδικασίας ήταν η παρασκευή παστού, δηλαδή κρέατος παστωμένου με αλάτι, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να το αποθηκεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και να προσφέρουν έναν παραδοσιακό μεζέ σε επισκέπτες και συγγενείς.

Η αναβίωση του εθίμου αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της λαϊκής μας παράδοσης και της αξίας της αυτάρκειας και της φιλοξενίας.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Από το πρωί

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Δάρα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΔΑΡΑΣ» καλεί όλους να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία, συμμετέχοντας σε μια αυθεντική εμπειρία παράδοσης.