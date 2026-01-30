Ανδρ. Νικολακόπουλος: Ανοίγει το επόμενο διάστημα το σύστημα του ΟΣΔΕ για να γίνουν διορθώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, είχε χθες ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος σε συνέχεια και προηγούμενων παρεμβάσεων που ο ίδιος έχει κάνει πάνω στα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Ηλείας.

Ο κ. Νικολακόπουλος δήλωσε μετά την συνομιλία που είχε με τον κυβερνητικό παράγοντα, ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ προκειμένου να γίνουν διορθώσεις που αφορούν κυρίως στο ζήτημα των ακινήτων, το γνωστό ΑΤΑΚ όπως και άλλων προβλημάτων.

Επίσης ο Ηλείος Βουλευτής επεσήμανε κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Τσιάρα, ότι θα γίνει συνάντηση Ηλείων αγροτών και κτηνοτρόφων μαζί του και εκεί θα συζητηθούν βασικά αλλά και ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με το Νομό μας, στον αγροτοκτηνοτροφικό μας τομέα.

«Εξαντλούμε κάθε προσπάθεια, δήλωσε ο κ. Νικολακόπουλος, για να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και προβλήματα σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, και προς αυτή την κατεύθυνση η συνεργασία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κάθε αρμόδιο φορέα, είναι διαρκής και επικεντρωμένη στον στόχο στήριξης της παραγωγής και των αγροτών μας».