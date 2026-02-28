Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
28
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, με ένα μόνο αίτημα: δικαιοσύνη (pics & video)

Share

Σε 80 περιοχές της χώρας και σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν σήμερα συγκεντρώσεις και πορείες, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών που τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.  Παντού κυριαρχούσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δικαιοσύνη.

Από την Καλαμάτα μέχρι την Κυπαρισσία οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό, φωτογραφίες και λουλούδια, ενώ οι φωνές τους γέμιζαν τις πλατείες, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή και η διεκδίκηση της δικαιοσύνης αταλάντευτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις προς τιμήν των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Η συγκίνηση και η συμμετοχή του κόσμου αποτυπώνουν την κοινή αίσθηση ότι η μνήμη δεν σβήνει, αλλά παραμένει ζωντανή, απαιτώντας δικαιοσύνη. Κάθε συγκέντρωση… μια πράξη μνήμης, αλλά και μια δυνατή φωνή διεκδίκησης, δείχνοντας ότι η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν θα σταματήσει να ζητά λογοδοσία.

ΤΡΙΠΟΛΗ

Το κυρίαρχο σύνθημα στη συγκέντρωση της Τρίπολης, στην πλατεία Πετρινού, ήταν ότι κανείς δεν ξέχασε, ούτε πρόκειται να ξεχάσει, την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Εκπρόσωποι κομμάτων, συλλογικοτήτων και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Κυπαρισσίας για να στείλουν το δικό τους μήνυμα για Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode