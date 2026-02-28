Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, με ένα μόνο αίτημα: δικαιοσύνη (pics & video)

Σε 80 περιοχές της χώρας και σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν σήμερα συγκεντρώσεις και πορείες, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών που τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Παντού κυριαρχούσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δικαιοσύνη.

Από την Καλαμάτα μέχρι την Κυπαρισσία οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό, φωτογραφίες και λουλούδια, ενώ οι φωνές τους γέμιζαν τις πλατείες, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή και η διεκδίκηση της δικαιοσύνης αταλάντευτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις προς τιμήν των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Η συγκίνηση και η συμμετοχή του κόσμου αποτυπώνουν την κοινή αίσθηση ότι η μνήμη δεν σβήνει, αλλά παραμένει ζωντανή, απαιτώντας δικαιοσύνη. Κάθε συγκέντρωση… μια πράξη μνήμης, αλλά και μια δυνατή φωνή διεκδίκησης, δείχνοντας ότι η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν θα σταματήσει να ζητά λογοδοσία.

ΤΡΙΠΟΛΗ

Το κυρίαρχο σύνθημα στη συγκέντρωση της Τρίπολης, στην πλατεία Πετρινού, ήταν ότι κανείς δεν ξέχασε, ούτε πρόκειται να ξεχάσει, την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Εκπρόσωποι κομμάτων, συλλογικοτήτων και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Κυπαρισσίας για να στείλουν το δικό τους μήνυμα για Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.