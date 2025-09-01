Ανεβαίνει η ένταση με την Τουρκία και οι.. αβεβαιότητες | Ποιες οι επόμενες κινήσεις στο πεδίο | Τι εκτίμησε ο Σάββας Καλεντερίδης (video)

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας, η Ελλάδα καλείται να χαράξει στρατηγική πορεία με σύνεση και αποφασιστικότητα. Αναγνωρίζοντας πια πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αμφισημίες και για… χαλαρότητες στην ελληνική εξωτερική πολιτική την ώρα που εμφανίζονται μπροστά μας σύνθετες προκλήσεις. Το ζεστό κλίμα διατηρείται με την Τουρκία με τον Γεωστρατηγικό Αναλυτή Σάββα Καλεντερίδη μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST να σημειώνει «Υπάρχει εκνευρισμός στην Άγκυρα ειδικότερα στον υπουργείο Εξωτερικών, με τον Φιντάν που αντιμετωπίζει δύο προβλήματα, το ένα έχει να κάνει τις κατηγορίες τις αντιπολίτευσης -ότι τα πτυχία του είναι πλαστά- και το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι σοβαρότερο και ξεκινά από το 2011 όταν πήρε στην πλάτη του το θέμα της Συρίας που η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής”. Εκεί όπως αναγνώρισε ο κ. Καλεντερίδης “πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η πολιτική της Τουρκίας που ήθελε να μετατρέψει τη Συρία σε ένα νέο Οθωμανικό προτεκτοράτο και αν δεν το πετύχει εκεί τίθενται σε κίνδυνο τα σχέδια της στην Ανατολική Μεσόγειο ακόμη και στη Λιβύη αν δεν κατορθώσει να ελέγξει να ασκεί επιρροή στη Συρία”. Αυτός ο εκνευρισμός -που διεφάνη στις δηλώσεις Φιντάν- αντικατοπτρίζεται και στη σχέση με την Ελλάδα μετά τις δηλώσεις μας για το καλώδιο και πως αυτό θα ποντιστεί το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα τον Γεωστρατηγικό Αναλυτή «Η Τουρκία δεν είναι αντίθετη με την πόντιση του καλωδίου η Τουρκία ζητάει από την Ελλάδα να είναι αυτή που θα εκδίδει τις NAVTEX για τις έρευνες που θα κάνει το πλοίο και θα ακολουθήσει η εμπότιση του καλωδίου…. Η χώρα που εκδίδει τη NAVTEX έχει και κυριαρχικά δικαιώματα, είναι δική της δικαιοδοσίας η περιοχή αυτή. Η Τουρκία λοιπόν δεν λέει μη στρώνετε το καλώδιο, λέει ζητήστε από μένα να εκδώσω NAVTEX και στρώστε το καλώδιο. Αν όμως το ζητήσουμε αυτό τότε είναι σαν να αναγνωρίζουμε, όχι σαν, αναγνωρίζουμε κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας πέραν των 6 Ναυτικών Μιλιών που είναι και ο πυρήνας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας».

Όσον αφορά τη διακήρυξη συνεργασίας και φιλίας των Αθηνών τόνισε «Από την πρώτη στιγμή που διαβάσαμε το περιεχόμενο είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Δεν μπορεί να υπογράφεται ένα τέτοιο χαρτί ενώ είναι σε ισχύ η απειλή για πολέμου, το casus belli και ενώ είναι σε ισχύ και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Εκ των πραγμάτων, αφού δεν αναφέρεται μέσα ότι αυτά απαλείφονται είναι σαν να τα δέχεσαι και θα έπρεπε να περιμένουμε την αντίδραση της Τουρκίας σε μια τέτοια ενέργεια αφού στην ουσία δεν βάλαμε ως όρο να μην ισχύει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας για να υπογράψουμε την διακήρυξη».

Είναι ξεκάθαρο πως για ακόμη μια φορά πως δικαιώνονται οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής με τον κ. Καλεντερίδη να επισημαίνει «Θα έλεγα ότι είναι μια πικρή δικαίωση και του Καραμαλή και του Σαμαρά είναι μια πικρή δικαίωση γιατί κανένας Έλληνας δεν θέλει να δικαιώνεται με ενέργειες στο πεδίο οι οποίες πλήττουν τα εθνικά μας συμφέροντα ασφαλώς προειδοποίησαν εγκαίρως ότι η πορεία αυτή δεν θα μας βγει σε καλό και παρόλα αυτά εμείς και ενώ όλοι οι Έλληνες εάν έχουμε μια ένταση που μπορεί να μετατραπεί και σε κρίση και ποιος ξέρει τι άλλο με την Τουρκία εμείς παρόλα τα λάθη θα στηρίξουμε την πατρίδα μας».

Την ίδια στιγμή έχουμε άλλο ένα κρίσιμο σημείο που σχετίζεται με την γεωστρατηγική αναφορά των οικοπέδων και την ενεργειακή αξιοποίηση των κοιτασμάτων «Εκεί είναι ένα ζήτημα που η Τουρκία προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να πείσει την πλευρά του Χαφτάρ και του του Προέδρου του Λιβυκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει η Βουλή της Λιβύης το παράνομο και κατάπτυστο Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και μάλιστα η Τουρκία πιέζει να το κάνει τώρα». Η απόφαση της Chevron για τα κοιτάσματα στα θαλάσσια οικόπεδα αναμένεται ως η πλέον κρίσιμη σε ότι έχει να κάνει με την απομείωση της ισχύος του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, όπως εκτίμησε ο κ. Καλεντερίδης, υπογραμμίζοντας επιπρόσθετα την αβεβαιότητα των όλων εξελίξεων