Ανήλικοι ρομά έκλεψαν περίπτερο στη Μεσσήνη – Αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 150 ευρώ

Προϊόντα αξίας 150 ευρώ έκλεψαν δυο νεαροί ρομά στη Μεσσήνη. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου, σε περίπτερο επί της οδού Σταδίου, απ’ όπου 14χρονος ρομά με την αδελφή, κάτω των 12 ετών, αφαίρεσαν προϊόντα που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη το περιπτέρου είχαν αξία 150 ευρώ.

Στο σημείο εκλήθησαν αστυνομικοί που άμεσα εντόπισαν τον ανήλικο μετά και την περιγραφή από τον παθόντα και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του ευρέθησαν όλα τα κλαπέντα τα οποία και παραδόθηκαν. Η αδελφή του καθότι δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, δεν συνελήφθη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (18.8.2025) τις πρωινές ώρες, στη Μεσσήνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, ανήλικος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα, αφαίρεσε από περίπτερο, προϊόντα, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Επιπλέον, συνελήφθη 31χρονη ημεδαπή, μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.