Πύργος: Άνδρας προσπάθησε να βιάσει 15χρονη – Την έσωσε η θεία της

Μία τρομακτική υπόθεση διερευνάται στον Πύργο, όπου ένας άνδρας συνελήφθη για απόπειρα βιασμού, καθώς προσπάθησε να βιάσει μία 15χρονη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/08), μέσα στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς για απόπειρα βιασμού, πήγε στο σπίτι της 15χρονης όπου μένει με την θεία της στον Πύργο, και προσπάθησε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να την βιάσει.