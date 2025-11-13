Τελευταία Νέα
Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Πάνω από 2.000 παιδιά ετησίως στα νοσοκομεία μετά από ξυλοδαρμό

Δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι χθες, Τρίτη στο εφημερεύον παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από περιστατικά βίας σε σχολεία της Αττικής, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννακός.

Το πρώτο περιστατικό αφορά σε αγόρι 15,5 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο κουκουλοφόρους μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, στην περιοχή του Αλίμου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και επέστρεψε στο σπίτι με τους γονείς του.
