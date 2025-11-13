Για πρώτη φορά οι επιστήμονες είδαν τι κάνει ο εγκέφαλός μας στον βαθύ ύπνο – Και είναι θαυματουργό

Ο ύπνος δεν είναι μια απλή διαδικασία ξεκούρασης. Κατά τη διάρκειά του, ο εγκέφαλος παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος, οργανώνοντας και εδραιώνοντας μνήμες, επεξεργαζόμενος συναισθήματα και «τακτοποιώντας» τις εμπειρίες της ημέρας.

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) από την ερευνητική ομάδα του RIKEN Center for Brain Science στην Ιαπωνία, ρίχνει φως σε μια λειτουργία του ύπνου που ίσως αποτελεί το «κλειδί» για την υγεία του εγκεφάλου: τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) συνοψίζουν τα δεδομένα πρόσφατης μελέτης.